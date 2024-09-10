Затриманими виявилися жителі Вінниччини та Івано-Франківської області

Прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону виявили двох мешканців Вінниччини та Івано-Франківської області, які хотіли переплисти Тису, щоб потрапити в Румунію. Разом з ухилянтами затримали і переправника – 60-річного жителя села Нижня Апша Тячівського району.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 10 вересня, закарпатець хотів заробити на переправленні ухилянтів через Тису 15 тис. доларів.

«Затриманими виявилися жителі Вінниччини та Івано-Франківської області. До річки їх підвозив своїм транспортним засобом 60-річний житель Нижньої Апші. За попередньою домовленістю, закарпатець мав сприяти вінничанину та іванофранківцю у незаконному перетинанні українсько-румунського кордону», – інформують у ДПСУ.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, закарпатцю загрожує від 3 до 9 років ув’язнення. Інших осіб, причетних до організації схеми, встановлюють правоохоронці.