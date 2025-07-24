Нападникам загрожує до 12 років ув'язнення

У середу, 23 липня, четверо неповнолітніх напали на 46-річну жительку Мукачева, силою відібрали золоті прикраси та зґвалтували. Підліткам загрожує до 12 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 24 липня, четверо хлопців, віком 13, 14, 16 та 17 років зустріли жінку на вулиці, запропонували провести її, а згодом завели до безлюдного місця.

«Там вони застосували фізичне насильство, заволоділи грошима потерпілої і ювелірними прикрасами та зґвалтували її. Неповнолітніх розшукали та затримали», – зазначили правоохоронці.

Нападникам, віком 14, 16 та 17 років, оголосили підозри за ч. 3 ст. 152 та ч. 4 ст. 186 ККУ (зґвалтування, вчинене групою осіб та грабіж, поєднаний із насильством). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Найменший, 13-річний учасник злочину, не досягнув віку, за яким настає кримінальна відповідальність, трж проти нього можуть застосувати інше покарання.