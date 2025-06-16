Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі

Закарпатців, віком 18 та 29 років, підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 16 червня, з повідомленням про зґвалтування двома місцевими жителями до них звернулася 15-річна дівчина.

«Поліцейські зʼясували, що подія трапилася у ніч на 5 червня. За словами потерпілої, того вечора зловмисники погрожували їй та силоміць затягнули до помешкання одного із фігурантів. Там вони разом розпивали алкогольні напої, а надалі, скориставшись безпорадним станом неповнолітньої, зловмисники зґвалтували її», – зазначили правоохоронці.

18-річного та 29-річного закарпатців затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України) їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.