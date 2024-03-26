Підозрюваного затримали під час отримання від “клієнта” 1800 доларів

Правоохоронці затримали 27-річного майстер-сержанта ДПСУ, який сприяв незаконному переміщенню до Румунії партії сигарет. З кожного ящика він брав 45 доларів хабара.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 26 березня, володіючи службовою інформацією, інспектор прикордонної служби «Тячів» розповідав контрабандисту про місця перебування патрулів. Сигарети переправляли до Румунії.

«Кожен нелегально переміщений ящик цигарок оцінив у 45 доларів США. Затримали підозрюваного під час отримання від “клієнта” 1800 доларів», – інформують у САП.

Прикордонника відсторонили від посади та оголосили підозру за одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших осіб.