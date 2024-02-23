Прикордонника затримали у Рахові під час отримання частини хабара у розмірі 500 доларів

Офіцери відділу внутрішньої і власної безпеки ДПСУ викрили військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який мав сприяти безперешкодному переміщенню через контрольні пости автівок з бурштином. Прикордонника затримали у Рахові під час отримання частини хабара у розмірі 500 доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 23 лютого, за 1500 доларів хабара військовослужбовець ДПСУ мав забезпечити пропуск через контрольні пости без належного огляду та перевірки автомобілів із бурштином.

«Хабарника затримали у місті Рахів спільно зі співробітниками Служби безпеки України, територіального управління ДБР, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 500 доларів США», – інформують у ДПСУ.

Прикордоннику оголосили підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.