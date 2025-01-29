Підозрюваному загрожує до 8 років ув’язнення

Правоохоронці підозрюють 46-річного підприємця з села Оноківці у привласненні 207 тис. грн з бюджету громади за фіктивне постачання телекомунікаційних послуг. Провайдеру загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 29 січня, підприємець протягом чотирьох років укладав угоди про надання доступу до інтернету для чотирьох освітніх закладів Ужгородщини, знаючи, що вони вже мають безкоштовний інтернет від іншого провайдера.

«На підставі документів з підробленими даними про постачання телекомунікаційних послуг зловмисник отримував плату з бюджету громади протягом кількох років. За період своєї протиправної діяльності, зловмисник незаконно отримав понад 207 тис. грн прибутку за послуги, які фактично не надавав», – зазначили правоохоронці.

За заволодіння чужим майном в умовах воєнного стану та складання завідомо неправдивих офіційних документів, підприємцеві загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.