Дрова заготовляли на території філії Карпатського лісового офісу

Правоохоронці викрили схему привласнення 400 тис. грн підприємицею під час заготівлі лісу на замовлення філії Карпатського лісового офісу. Їй, посереднику та працівнику лісгоспу загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 жовтня, за сприяння 48-річного закарпатця філія Карпатського лісового офісу та 48-річна місцева підприємиця уклали договір про лісозаготівлю. За проведеннм робіт наглядав майстер лісу.

«В подальшому фігуранти внесли в документацію недостовірні дані щодо обсягів, фактичних виконавців та плану робіт, і таким чином незаконно вивели з державного бюджету майже 400 тисяч гривень», – інформують правоохоронці.

Посередника і працівника лісгоспу підозрюють у пособництві, а підприємицю – у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.