На Закарпатті підприємиця привласнила 400 тис. грн під час заготівлі лісу
Їй, посереднику та працівнику лісгоспу загрожує до 8 років ув’язнення
Правоохоронці викрили схему привласнення 400 тис. грн підприємицею під час заготівлі лісу на замовлення філії Карпатського лісового офісу. Їй, посереднику та працівнику лісгоспу загрожує до 8 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 жовтня, за сприяння 48-річного закарпатця філія Карпатського лісового офісу та 48-річна місцева підприємиця уклали договір про лісозаготівлю. За проведеннм робіт наглядав майстер лісу.
«В подальшому фігуранти внесли в документацію недостовірні дані щодо обсягів, фактичних виконавців та плану робіт, і таким чином незаконно вивели з державного бюджету майже 400 тисяч гривень», – інформують правоохоронці.
Посередника і працівника лісгоспу підозрюють у пособництві, а підприємицю – у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також у до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. За скоєне їм загрожує до 8 років ув’язнення.