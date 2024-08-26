Особи контрабандистів встановили

Військовослужбовці відділу «Ділове» Мукачівського загону ДПСУ виявили контрабандистів біля кордону з Румунією. Побачивши прикордонників, чоловіки кинули пакунки з сигаретами і втекли.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 25 серпня, двох невідомих осіб біля українсько-румунського кордону помітили під час патрулювання. Вони йшли з пакунками, обгорнутими у чорний поліетилен.

«Помітивши військовослужбовців, зловмисники залишили свої ноші та вдалися до втечі. У покинутих ними пакунках прикордонники виявили 3000 пачок сигарет без марок акцизного податку. Контрафактний товар пачкарі планували доправити у Румунію», – інформують у ДПСУ.

Особи контрабандистів встановили. За незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів їм загрожує від 85 до 170 тис. грн. штрафу.