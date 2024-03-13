Після сплати боргу головного бухгалтера підприємства звільнили від кримінальної відповідальності

На Закарпатті завершили розслідування кримінальної справи за ухилення від сплати податків Свалявським лісовим господарством. Підприємство зобов’язали відшкодувати до бюджету 5,8 млн грн податків за лісові землі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 12 березня, головний бухгалтер Свалявського лісгоспу не подав уточнюючу податкову декларацію з плати за землю, що призвело до виникнення заборгованості.

«Зміни до законодавства про те, що лісові землі, крім рентної плати, обкладаються ще й земельним податком, набрали чинності у 2018 році. Загалом підприємство «Свалявський ЛГ» заборгувало 5,8 млн грн, що включає суму штрафної санкції за несвоєчасну оплату та нараховану пеню», – інформують у прокуратурі.

З огляду на те, що лісгосп у повному обсязі відшкодував борг до бюджету, головного бухгалтера підприємства звільнили від кримінальної відповідальності.