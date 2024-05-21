Аварія сталася у селі Богдан Рахівського району

Смертельна аварія сталася 20 травня у селі Богдан Рахівського району. 17-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, зіткнувся з електроопорою і злетів у Тису. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 21 травня за кермом мотоцикла був 17-річний мешканець села Видричка.

«Хлопець рухався на мотоциклі Senke з села Луг в напрямку Богдан по автодорозі. Під час проїзду лівостороннього повороту він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, а згодом на узбіччя, де допустив зіткнення з залізобетонною опорою лінії електропередач», – розповіли у поліції.

Після зіткнення з електроопорою мотоцикліст злетів у річку. Тіло загиблого діставали рятувальники.

«Від отриманих травм керманич загинув на місці. На місці події працювало відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Рахів», – зазначили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.