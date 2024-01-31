Углянська сільська рада

Тячівський районний суд визнав винною начальницю відділу освіти, культури, сім`ї, молоді, спорту та туризму Углянської сільської ради Наталію Негрю у привласненні грошей з бюджету сільради на преміювання себе і своїх працівників. Чиновниці присудили 2 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 січня, у період з 1 березня по 30 вересня 2021 року Наталія Негря виписала премій у своєму відділі на 406 441 грн, у тому числі собі – 104 487 грн. Чиновниця виплачувала премії всупереч законодавству і не погоджувала це з сільським головою. В суді голова Углянської сільської ради Іван Немеш розповів, що протягом 2021 року Наталія Негря не зверталася до нього з цим питанням і він не погоджував жодне преміювання працівників відділу освіти. Як наслідок, у кінці року виявилося, що у відділі не вистачає коштів.

Наталія Негря свою вину не визнала і сказала, що як начальник відділу мала право преміювати себе та працівників і робила це в межах фонду оплати праці, погоджуючи суму з фінансовим відділом сільради. Працівники останнього у суді зазначили, що в їх повноваження не входить перевірка наказів начальника відділу освіти щодо законності нарахуванням премій працівникам.

Розглянувши всі матеріали справи, суддя Віталій Ніточко призначив Наталії Негрі 2 роки позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. Також обвинувачена має сплатити 12,4 тис. грн судових витрат за проведення експертиз. На вирок суду може бути подана апеляція.