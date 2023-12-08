Премії нараховувала бухгалтерка Служби автомобільних доріг за допомогою двох начальниць відділу

Посадовці Служби автомобільних доріг у Закарпатській області безпідставно нарахували працівникам понад 900 тис. грн матеріальної допомоги. Обвинуваченим обрали запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 8 грудня, премії нараховувала бухгалтерка Служби автомобільних доріг за допомогою двох начальниць відділу, які працювали у різний період часу.

«Вони ігнорували те, що в умовах колективного договору відсутні підстави, які вони вказували у фальсифікованих документах для виплати матеріальної допомоги. Розмір зайво сплачених коштів склав майже 750 тис. грн (з урахуванням ЄСВ – це понад 900 тис. грн). Для їх відшкодування прокуратура заявила цивільний позов», – інформують у прес-службі.

Справу почав розглядати Ужгородський міськрайонний суд. Обвинуваченим продовжили строк дії запобіжних заходів у вигляді нічного домашнього арешту, двоє з них відсторонені від посад. За зловживання службовим становищем, що завдало тяжких наслідків, та службове підроблення, вчинене за попередньою змовою, обвинуваченим загрожує до 6 років позбавлення волі.