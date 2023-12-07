За 400 тис. грн премії собі та сину посадовець із Прикарпаття заплатить 6800 грн штрафу
На директора комунального закладу склали вже 80 протоколів за корупцію
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Коломийський міськрайонний суд визнав винним директора одного з місцевих комунальних закладів у тому, що він видавав накази про преміювання себе та свого сина на загальну суму 400 тис. грн. За скоєне посадовець заплатить 6800 гривень штрафу.
Як повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області 7 грудня, на директора комунального закладу склали вже 80 протоколів за корупцію.
«Посадовець приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів. Упродовж 2021-2023 років він видавав накази про преміювання себе та свого сина на загальну суму 400 тис. грн. Працівники Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР Національної поліції України склали стосовно нього 80 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією», – інформують у прокуратурі.
Коломийський міськрайонний суд визнав посадовця винним у вчиненні цих правопорушень та зобов’язав його сплатити штраф у розмірі 6800 гривень. Після набрання постановою суду законної сили, відомості про порушника внесуть до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.