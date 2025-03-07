Боржавську вузькоколійку ввели в експлуатацію у 1908 році

На Закарпатті волонтери виявили крадіжку 18 метрів колії Боржавської залізниці між Виноградовом та Хмільником. Після інциденту в «Укрзалізниці» проводять службову перевірку.

Як розповів ZAXID.NET військовий та засновник організації «Крізь гори» Олексій Любецький 7 березня, на ділянку з демонтованими рейками Боржавської вузькоколійки випадково натрапили активісти під час розчистки колій залізниці.

«Два дні тому волонтери прибирали ділянку від сміття та гілок на перегоні Виноградів – Шаланки і виявили 18 метрів відсутньої колії. Потяг тут ходив востаннє 7 років тому. І, знаєте, рейки – це симптоматично, головне в цій історії – те, що “Укрзалізниця” не хоче передавати Боржавську вузькоколійку на баланс обласної ради», – зазначив Олексій Любецький.

В АТ «Укрзалізниця» відреагували на крадіжку колій, повідомивши, що сприятимуть правоохоронцям у розслідуванні злочину.

«За фактом виявленої крадіжки залізничного полотна на дільниці Виноградово – Олешник – Хмільник буде проведено службову перевірку. “Укрзалізниця” також надасть усі необхідні матеріали та сприятиме правоохоронним органам у розслідуванні цього випадку», – йдеться в дописі.

Зазначимо, Боржавська вузькоколійна залізниця, яку називають «Анця Кушницька», має протяжність 123 км і розташована в межах Берегівського та Хустського районів. Введена в експлуатацію у 1908 році, вона використовувалась для перевезення деревини, а головна її гілка пролягала вздовж річки Боржава, що й дало назву залізниці. У 2017 році для популяризації локації і створення туристичного маршруту Боржавською вузькоколійною залізницею запустили ретропотяг.

Влітку 2021 року волонтери проєкту «Крізь Гори» за підтримки місцевого бізнесу та Кам’янецької громади розчистили понад 13 км колії на ділянці Сільце – Шаланки і щовихідних організовували гастротури. Як транспортний засіб використовували електродрезину на 6 пасажирів, яка функціонувала до початку 2022 року.