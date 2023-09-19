На річці Лужанка незаконно збудували басейн

Держекоінспекція виявила незаконну споруду, яка нагадує басейн, на річці Лужанка, що у cелі Нересниця Тячівського району. Інспектори встановили, що конструкція повністю перегородила річку. У прес-службі Держекоінспекції у вівторок, 19 вересня, розповіли, що поліція шукає людей, які збудували басейн.

«За зверненнями небайдужих громадян Державна екологічна інспекція у Закарпатській області виїхала у село Нересниця Тячівського району, де виявила незаконно збудовану велику споруду на річці Лужанка, своєрідний басейн, який повністю перегородив річку. Як встановили екоінспектори, вище збудованої споруди у річищі річки відсутня риба, тим більше, що у Лужанці проходить нерест риб, окремі з яких внесені у Червону книгу», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції.

На оприлюднених екоінспекцією фото видно, що річку у двох місцях перегородили будівельними плитами перекриття. Працівники поліції задокументували правопорушення. Наразі вони шукають причетних до будівництва та встановлюють розмір збитків довкіллю.

Поліція не повідомляє, з якою метою збудували басейн. У коментарі до повідомлення Держекоінспекції мешканці Закарпаття зазначали, що басейн існує чотири роки. Зазначимо, що споруду видно на картах Google.maps.

Басейн на карті (Скриншот з Google.maps)

Зазначимо, що річка Лужанка протікає в межах Тячівського району і є правою притокою річки Тересви. До Лужанки на нерест заходить червонокнижний лосось дунайський.