Дистанційний суд у Рахові і Солотвині планують запустити у 2024 році

Центри надання адміністративних послуг у Рахові та Солотвині відібрали для участі в проекті «Електронний суд у ЦНАПі». Дистанційний суд у цих центрах планують запустити у 2024 році.

Як повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації 27 листопада, таким чином регіон стане першим в Україні, де запровадять електронний суд.

«Це буде новий досвід для всіх нас і новий крок у розвитку електронного судочинства на Закарпатті та в Україні загалом. Завдяки втіленню цього проекту, зокрема й у гірських населених пунктах, краяни матимуть зручний доступ до правосуддя», – зазначив заступник голови Закарпатської ОДА Олександр Пацкан.

Проект «Електронний суд у ЦНАПі» дасть можливість приєднатися до судового засідання в режимі відеоконференцзв’язку чи обмінятися необхідними процесуальними документами. Дистанційний суд на базі ЦНАПів Рахова і Солотвина планують запустити в перші місяці наступного року, мережу таких осередків у регіоні надалі збільшуватимуть.