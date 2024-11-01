Поліцейські знайшли у таксиста «Трамадол» і запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння

Хустський районний суд визнав винним місцевого мешканця Валерія Гав’янця у наданні неправомірної вигоди службовій особі. За хабар патрульним, щоб ті не направляли його на огляд до нарколога, таксисту призначили 17 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 29 жовтня, 14 липня 2024 року патрульні поліцейські отримали виклик від лікаря «швидкої» Хустської центральної лікарні, який повідомив що на вулиці Свободи у Хусті водій автомобіля служби таксі поводить себе неадекватно.

Під час поверхневого огляду патрульні знайшли у таксиста упаковку від медичного препарату «Трамадол» і запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння в Хустській центральній лікарні. Щоб уникнути перевірки, Валерій Гав’янець залишив в автівці поліцейських 3 тис. грн.

Під час судового засідання водій визнав свою вину і попросив призначити йому покарання у вигляді штрафу. Суд також врахував, що Валерій Гав’янець не був раніше судимим та має посередню характеристику.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Оксана Волощук визнала закарпатця винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі і призначила йому 17 тис. грн штрафу. На вирок можуть подати апеляцію.