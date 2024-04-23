Чоловіки приїхали на Закарпаття 2 місяці тому ічекали вдалої нагоди, щоб перетнути кордон

Двох таксистів – жінку з села Вилок та чоловіка з міста Виноградів – затримали прикордонники Мукачівського загону під час спроби переправити через кордон 8 чоловіків. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 23 квітня, п’ятеро із затриманих ухилянтів розповіли, що приїхали на Закарпаття ще 2 місяці тому, щоб незаконно перетнути кордон.

«Заплативши незнайомому чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на їх переправлення в Угорщину. Усі ці місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися», – інформують у ДПСУ.

Таксисти з Вилока та Виноградова за поїздку до місця незаконного перетину кордону планували отримати з кожного ухилянта від 7 до 11 тисяч доларів. Про їх затримання прикордонники повідомили Нацполіцію.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.