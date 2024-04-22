На Закарпатті затримали чотирьох ухилянтів з переправниками, які їхали до кордону на таксі
Затримані зізналися, що заплатили провідникам із Закарпаття 20 тис. доларів
Прикордонники Мукачівського загону затримали переправників та чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. До кордону вони їхали на таксі.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України 22 квітня, чоловіків затримали військовослужбовці відділу «Яблунівка». Ухилянти зізналися, що заплатили переправникам із Закарпаття 20 тис. доларів.
«Група реагування зупинила дві автівки, у яких перебували 6 осіб – четверо закарпатців та двоє жителів Київщини. Ділки залучили у свою схему місцевого таксиста, який каже, що нічого не знав про злочинні наміри своїх пасажирів. Після опитування чоловіка відпустили», – інформують у ДПСУ.
На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їхнім провідникам загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.