На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їхнім переправникам загрожує кримінальна відповідальність

Прикордонники Мукачівського загону затримали переправників та чотирьох ухилянтів, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. До кордону вони їхали на таксі.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України 22 квітня, чоловіків затримали військовослужбовці відділу «Яблунівка». Ухилянти зізналися, що заплатили переправникам із Закарпаття 20 тис. доларів.

«Група реагування зупинила дві автівки, у яких перебували 6 осіб – четверо закарпатців та двоє жителів Київщини. Ділки залучили у свою схему місцевого таксиста, який каже, що нічого не знав про злочинні наміри своїх пасажирів. Після опитування чоловіка відпустили», – інформують у ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи, а їхнім провідникам загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.