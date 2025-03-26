Інцидент стався у грудні 2024 року в мініготелі біля Берегова

Берегівський районний суд визнав місцевого мешканця винним у розбещенні дівчини, яка не досягла 16-річного віку. Обвинуваченому призначили рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 10 березня, інцидент стався вночі 24 грудня 2024 року у мініготелі VillaLukash в селі Яноші біля Берегова. Пенсіонер зайшов до кімнати, де спала неповнолітня, зняв з неї білизну і почав торкатися її статевих органів.

Під час судового засідання обвинувачений визнав провину, а потерпіла уклала з ним угоду про примирення, попросивши суд розглядати справу без її участі.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іван Ільтьо визнав пенсіонера винним у розбещенні неповнолітньої і призначив йому рік обмеження волі. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Засуджений має сплатити 22 тис. грн за проведення експертиз.