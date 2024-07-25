Сигарети без акцизних марок обвинувачена купила а інтернеті, а продавала на центральному ринку Берегова

Берегівський районний суд визнав винною уродженку Житомирщини Ніну Лепей-Кулькову в незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів. За продаж контрафактних сигарет пенсіонерці присудили 85 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 1 липня, наприкінці 2021 року Ніна Лепей-Кулькова купила в інтернеті сигарети без акцизних марок і впродовж 2023-2024 років продавала їх у своєму павільйоні на центральному ринку Берегова.

Зокрема, у січні 2024 року, вона за 40 грн продала чоловіку пачку безакцизних сигарет «Compliment», а в березні – 2 пачки «Lifa» та «NZ» за 70 грн. Під час обшуків в кіоску пенсіонерки виявили понад 600 пачок контрафактних сигарет різних марок.

Ніна Лепей-Кулькова уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Лайош Гал визнав жінку винною у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів і призначив їй покарання у виді 85 тис. грн штрафу. Також засуджена має сплатити майже 8 тис. грн за виконання експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.