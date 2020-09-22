Житель Ужгородського району перевозив в автомобілі вісьмох нелегальних мігрантів

В Мукачівському районі Закарпатської області поліція затримала автомобіль, переповнений нелегальними мігрантами. В автомобілі, окрім водія, перебували ще восьмеро людей, деякі з них їхали в багажнику.

За інформацією поліції, правоохоронці виявили автомобіль Citroen біля села Іванівці Мукачівського району. Ним керував 44-річний житель Ужгородського району.

Як повідомили правоохоронці, в салоні та багажному відділенні автомобіля перебували, восьмеро нелегальних мігрантів: п’ятеро чоловіків, дві жінки та чотирирічна дитина. Водій за гроші мав завезти їх до Ужгорода.

Наразі нелегалів і водія доставили до відділення поліції. Поліцейські відкрили кримінальне провадженн за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон» Кримінального кодексу України.

Поліція не називає країну походження нелегальних мігрантів.