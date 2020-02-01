Біля Львова затримали вантажівку з нелегалами, які їхали у рефрижераторі з яблуками в Росію

Чотирьох напівпритомних нелегалів виявили у вантажівці на заправці поблизу Львова

У суботу 1 лютого, близько 23:00 у вантажівці яка перевозила яблука з Македонії до Росії знайшли чотирьох нелегалів. Під час зупинки на автозаправці у Гамаліївці біля Львова водій вантажівки виявив вже напівпритомних хлопців. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердив начальник управління запобігання та протидії контрабанди Галицької митниці Олег Лев.

Відомо, що у вантажівці перебували четверо нелегалів. Це молоді хлопці віком 16-17 років. Двоє з них мають при собі документи, тож відомо, що вони громадяни Афганістану. В двох інших документів при собі немає.

Вантажівка у якій знайшли нелегалів перевозила яблука з Македонії до Росії. Перетнувши кордон через ПП «Ділове» водій вантажівки був змушений стати на вимушену зупинку. Заїхавши на автозаправку у Гамаліївці, поблизу Львова почув дивні звуки у рефрижераторі, відчинивши двері виявив 4 напівпритомних юнаків.

Зараз на місці працюють представники всіх спецслужб. Відомо, що нелегали у тяжкому стані, хлопці отримали переохолодження, зараз їм надають медичну допомогу.