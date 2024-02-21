Одного з переправників затримали на гарячому у селі Грушово разом з ухилянтами

Слідчі Нацполіції спільно з працівниками СБУ та Мукачівського прикордонного загону затримали трьох закарпатців, які налагодили переправлення ухилянтів до Румунії. За свої послуги вони брали 4 тис. доларів з чоловіка. Одному з затриманих оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Як повідомили у прокуратурі Закарпатської області 21 лютого, одного з переправників затримали на гарячому у селі Грушово Тячівського району разом з п’ятьма ухилянтами з Львівської, Київської, Вінницької та Івано-Франківської областей.

«Закарпатець налагодив протиправний механізм переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Підозрюваний планував маршрут, шукав охочих покинути територію України та надавав їм всю необхідну інформацію щодо перетину. Свої послуги він оцінив у 4000 доларів США з людини», – інформують у прокуратурі, зазначивши, що чоловіку вже оголосили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та обиратимуть запобіжний захід.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, до переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії причетні ще двоє закарпатців, яких теж затримали з завдатком 10 тисяч доларів від ухилянтів. Якщо вину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.