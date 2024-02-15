43-річний закарпатець підозрюється у кількаразовому переправленні військовозобов'язаних через кордон впродовж 2023 року

Працівники Чопського прикордонного загону затримали організатора переправлень через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків. Переправника, який переховувався від суду, знайшли у ромському поселенні в Ужгороді.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 15 лютого, 43-річний закарпатець підозрюється у кількаразовому переправленні ухилянтів через кордон впродовж 2023 року.

Підозрюваного привели на судове засідання

«Тривалий час він переховувався від органів суду. Закарпатця затримали на одній з вулиць ромського поселення в місті Ужгород у ході оперативно-розшукових заходів», – інформують у ДПСУ.

Підозрюваного привели на судове засідання до Ужгородського міськрайонного суду. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів, чоловіку загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.