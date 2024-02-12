Щоб дістатися Угорщини, ухилянт мав переплисти Тису на надувній камері

У селищі Вилок затримали 63-річного мешканця Берегівського району, який займався переправленням через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Він саме готував ухилянта до перепливання у гідрокостюмі річки Тиса на українсько-угорському кордоні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкодонслужби, закарпатець познайомився в Ужгороді з ухилянтом та запропонував доправити його до Угорщини за 3500 доларів.

«За вказівкою переправника, чоловік самотужки дістався до міста Берегово, а звідти його автомобілем доправили до помешкання у селищі Вилок. Будинок знаходився за кількасот метрів від річкової ділянки кордону, тож у слушний момент «клієнт» мав подолати водойму вплав. При цьому, йому пообіцяли переправити його речі до Угорщини, де він мав сплатити решту суми», – інформують у ДПСУ.

У Закарпатській обласній прокуратурі додають, що переправника затримали на гарячому.

«Він саме готував одного з «клієнтів» до незаконної мандрівки: надав йому гідрокостюм та розповів, як той має переплисти р. Тиса на надувній резиновій камері, щоб дістатися Угорщини. За це підозрюваний встиг отримати оплату у розмірі 1500 доларів США», – розповіли у прокуратурі.

Мешканцю Берегівщини обиратимуть запобіжний захід та встановлюватимуть його спільників. За незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон з корисливих мотивів йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.