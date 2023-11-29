Об’єкт розташований в урочищі Виннички Берегівського району

29 листопада відбувся аукціон із продажу будинку відпочинку, збудованого у 1980 році у Виноградові. За 850 тисяч гривень, що у 131 раз більше початкової ціни, його купив Олег Дмитерко.

За об’єкт, площею 141,2 м2, розташований в урочищі Виннички Берегівського району, змагалися 36 учасників. Незважаючи на те, що будинок перебуває у незадовільному стані і потребує капітального ремонту, аукціон тривав понад три години, а ціна лоту зросла з 6487 грн до 850 001 грн.

Найбільшу суму за актив запропонував переможець торгів Олег Дмитерко. За даними YouControl, Олег Дмитерко є керівником 13-ти підприємств, серед яких компанії «Галицькі меблі» і «Аматті». Також він очолює Личаківську районну організацію Європейської партії України.