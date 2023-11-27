Комплекс на Прикарпатті продавали зі стартовою ціною 2,96 млн грн

27 листопада відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу єдиного майнового комплексу виробничого підприємства «Західукрзакордоннафтогазбуд». За 6 млн грн, що понад удвічі перевищило стартову ціну, його купило ТОВ «ПВК БУД».

За актив, розташований у селі Угринів Івано-Франківського району, змагалися двоє учасників. Адміністративний корпус, насосні станції, заправку, водозлив продавали зі стартовою ціною 2,96 млн грн. Учасник торгів Олег Гладкий запропонував 3 млн грн, а ТОВ «ПВК БУД» – удвічі більше і стало переможцем аукціону.

Площа приватизованого комплексу – 372,9 м². За умовами аукціону, новий власник протягом 6 місяців має погасити борги «Західукрзакордоннафтогазбуду», які станом на 30 вересня 2023 року склали понад 1,6 млн грн.

За даними системи YouControl, ТОВ «ПВК БУД» зареєстроване у вересні 2015 року. Керівником товариства є Ігор Насадик, а власником – Андрій Козак. Підприємство займається підготовчими роботами, будівництвом, а також купівлею, продажем та орендою майна, будівельних машин та устаткування.