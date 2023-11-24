Приміщення на мільйон у центрі Старого Самбора

20 листопада відбувся аукціон з продажу регіональним Фондом держмайна приміщення в адмінбудівлі в центрі Старого Самбора на Львівщині. Початкова ціна лоту площею 112 м2 становила 5,3 тис. грн, а продали його за 951 тис. грн, що у 180 разів більше.

Переможцем аукціону з-поміж 13-ти учасників став Сергій Яковлев. За даними сервісу YouControl, це підприємець з Умані на Черкащині. Він запропонував лише на одну гривню більше, аніж його найближча суперниця Оксана Ільків – рестораторка зі Старого Самбора.

Сергій Яковлев, керівник ТОВ «Надія-2000» з Умані, що займається будівництвом, придбав нежитлове приміщення №2 на вул. Лева Галицького, 116. В описі лоту зазначено, що цегляне приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі не під’єднане до електроенергії, а його технічний стан – задовільний.

За даними системи Prozorro, у 2021-2023 роках Сергій Яковлев з Умані брав участь у 48 аукціонах з продажу нерухомості, права оренди земельної ділянки тощо. Наприклад, 21 листопада 2023 року він також переміг на аукціоні з продажу нежитлового приміщення у Звягелі на Житомирщині зі ставкою 1,3 млн грн. За даними сервісу YouControl, Сергій Яковлев є власником семи об’єктів нерухомості в Дніпропетровській, Миколаївській, Волинській, Вінницькій і Чернігівський областях. Серед них – недобудований 22-квартирний будинок у Тульчинському районі Вінниччини.

Наразі між регіональним відділенням Фонду держмайна України та Сергієм Яковлевим очікується підписання договору купівлі-продажу приміщення.