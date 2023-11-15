Приміщення у селищі Віньківці, яке продавали на аукціоні

На Хмельниччині відбувся аукціон з продажу нежитлової будівлі у селищі Віньківці, під час якого ціна зросла у понад 2,3 тисячі разів. Приміщення, у якому раніше працював магазин, планували продати мінімум за 3,8 тис. грн, а у підсумку його фінальна ціна склала 9 млн грн. У коментарі ZAXID.NET в регіональному відділенні Фонду держмайна в Хмельницькій та Вінницькій областях зазначили, що це рекордний аукціон за всю історію роботи установи.

Як йдеться на сайті Prozorro.Продажі, торги відбулися у вівторок, 14 листопада. Фонд держмайна продавав нежитлову будівлю на вулиці Патріотів України, 16, у селищі Віньківці. Судячи з фотографій, у будівлі раніше працював магазин. Площа приміщення – 53,5 м2.

Стартова ціна будівлі становила 3,8 тис. грн. На торги зареєструвались 20 учасників. Під час аукціону ціна будівлі зросла на рекордну суму і сягнула 9 млн грн. Тобто, ціна збільшилась у 2,3 тисячі разів. Однак, це не фінальна сума, бо переможець ще повинен сплатити 1,8 млн грн ПДВ. Відтак, сумарно приміщення обійдеться в 10,8 млн грн.

Переможцем торгів, який запропонував найбільшу суму, стало підприємство «Стімул-О.О.О». Згідно з інформацією на YouControl, воно зареєстроване в 2016 році, а основним видом діяльності є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами. Кінцевим бенефеціарним власником цього підприємства є Андрій Вавричин – власник багатьох фірм з подібною сферою діяльності.

У Фонді держмайна ажіотаж щодо аукціону пов’язують із вигідним розміщенням будівлі. Щоправда, додають, що результати торгів поки неостаточні, оскільки впродовж трьох днів переможець має підписати протокол, а далі, впродовж наступних 20 днів, повинен оплатити вартість покупки. Якщо цього не відбудеться, результати торгів скасують, а натомість оголосять новий аукціон.