У жовтні Фонд держмайна продав державне підприємство «Волиньторф» за 212 млн грн. Новим власником стала фірма «Агробіостандарт», зареєстрована у місті Теребовля на Тернопільщині. Однак за декілька тижнів після аукціону ДБР відкрило кримінальне провадження, оскільки, за версією слідчих, вартість підприємства занизили. Суд постановив арештувати майно «Волиньторфу», а фірма-переможець, не знаючи про це, сплатила повну вартість покупки. Через арешт вона не може розпоряджатись новопридбаним майном. У ситуації вони звинувачують місцеве комунальне підприємство «Волиньприродресурс» та правоохоронців.

ZAXID.NET з’ясовував, чому виникла така ситуація та що відбувається з підприємством зараз.

Чому Фонд держмайна виставив на продаж «Волиньторф»

«Волиньторф» розташований у селі Прилісному Камінь-Каширського району і є прибутковим підприємством, яке спеціалізується на виробництві торф'яних брикетів. За перше півріччя 2023 року воно отримало 90 млн грн доходу, за весь 2022 рік – 200 млн грн. До складу «Волиньторфу» входить також Маневицький торфозавод у Маневичах. На підприємстві працює 302 людини.

Як повідомляли у Фонді держмайна, торф – не стратегічне паливо для енергетичної галузі України. Його загальна частка в енергетичному балансі країни складає менше 1%, тому ФДМУ поступово виставляє на приватизаційні аукціони державні торф'яні підприємства. До прикладу, у липні він продав «Рівнеторф» за 205 млн грн.

Як відбувалися торги

Торги щодо приватизації «Волиньторфу» відбулися 6 жовтня. Стартова ціна підприємства становила 190 млн грн. На аукціон подався лише один учасник – ТОВ «Агробіостандарт», зареєстроване у місті Теребовля. Воно запропонувало 212 млн грн та в підсумку стало переможцем. Згідно з даними на YouControl, її кінцевим бенефеціарним власником є В’ячеслав Супруненко – екс-депутат Київської міськради та колишній зять скандального колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Компанія надає в оренду сільськогосподарську техніку, вирощує і продає зернові та бобові, а також плодові чагарники.

Чому ДБР відкрило кримінальне провадження

1 листопада ТОВ «Агробіостандарт» сплатило 254 млн грн (ціна за лот включно з податками), а за п’ять днів уклало угоду з Регіональним відділенням ФДМУ по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Однак адвокати заявляють, що вже постфактум дізналися про відкриття Державним бюро розслідувань кримінального провадження з приводу торгів.

Судячи з ухвали Печерського райсуду Києва від 25 жовтня, слідчі кваліфікують справу за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем), а суть злочину вбачають у тому, що підприємство продали за заниженою ціною.

«Встановлено, що службові особи Фонду державного майна України, за попередньою змовою зі співробітниками/бенефіціарними власниками ТОВ «Агробіостандарт» умисно, з метою одержання неправомірної вигоди [...] вчиняють зловживання своїм службовим становищем шляхом відчуження єдиного майнового комплексу державного підприємства «Волиньторф» за заниженою вартістю», – йдеться в ухвалі.

На думку слідства, ціна підприємства повинна становити 315-320 млн грн. 26 жовтня суд постановив взяти майно «Волиньторфу» під арешт.

«Агробіостандарт» проти «Волиньприродресурс»

13 листопада на прес-конференції акціонер компанії «Агробіостандарт» Костянтин Бровченко звинуватив у перешкоджанні комунальне підприємство Волинської облради «Волиньприродресурс» та її керівника Анатолія Капустюка. Це КП, яке має спецдозволи на видобуток торфу в регіоні і яке передає видобуті копалини на переробку заводам «Волиньторфу».

За словами Костянтина Бровченка, «Волиньторф» має два дозволи на видобуток торфу на виснажених родовищах, крім того, їхня дія завершується за півтора року. У свою чергу, «Волиньприродресурс» у 2017 році отримав дозволи на розробку чотирьох родовищ з перспективними запасами торфу, тому заводи були змушені співпрацювати з комунальним підприємством. За версією Костянтина Бровченка, у такій співпраці передусім був зацікавлений «Волиньприродресурс».

«Корупціонери, які все життя наживались на цьому підприємстві, намагаються створити якісь перешкоди. Спочатку вони хотіли зірвати приватизацію, потім якось її відтермінувати, збільшити її вартість. А коли вони зрозуміли, що ми придбали ці підприємства, нічого кращого не придумали, як порушити кримінальну справу і прийти до нас з вимогою, щоб ми їх безкоштовно запустили у свою компанію», – заявив він.

Костянтин Бровченко додав, що до нього особисто звертався керівник КП Анатолій Капустюк і нібито пропонував закрити кримінальні провадження в обмін на половину компанії, проте підприємець відмовився від цієї пропозиції.

Наступного дня, 14 листопада, керівник «Волиньприродресурсу» Анатолій Капустюк публічно заперечив звинувачення. За його словами, частку в фірмі він ніколи не вимагав, а натомість нові власники робили йому неформальну пропозицію продати спецдозволи, інакше «буде війна».

«Сказали: продайте нам ліцензію, а за це наше підприємство на якихось умовах передасть вам в управління Маневицький торфобрикетний завод, щоб ми могли одне з родовищ розробляти, маючи завод у власності. Я відповів, що рішення про відчуження дозволів приймає обласна рада, але я сумніваюсь, що вона це дозволить», – зазначив Анатолій Капустюк.

Також він запевнив, що це «Агробіостандарт» хотів стати акціонером «Волиньприродресурсу», але посадовець заявив, що це неможливо, бо єдиним власником є облрада. У підсумку з фірмою він ні про що не домовився.

Зважаючи, що наразі на майно підприємства накладений арешт, то воно залишається у власності держави попри те, що фірма сплатила суму в повному обсязі. Роботи з обробки торфу поки тривають у звичному режимі.

На сайті Prozorro аукціон позначений як «завершений». Фонд державного майна поки ніяк не коментував цю ситуацію. Натомість представники фірми «Агробіостандарт» заявили, що звертатимуться до правоохоронців. Тим часом керівник «Волиньприродресурсу» Анатолій Капустюк теж повідомив, що подаватиме позов щодо захисту ділової репутації.