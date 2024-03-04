Двоповерховий будинок у центрі Тячева купило підприємство «Стік» за 6 млн грн

На Закарпатті з аукціону, організованому регіональним відділенням Фонду держмайна України, продали адмінбудівлю Міністерства юстиції. Двоповерховий будинок у центрі Тячева купило підприємство «Стік» за 6 млн грн, що у 880 разів перевищило стартову ціну торгів.

За актив, що знаходиться на вул. Ш. Голлоші, 25 у Тячеві, змагалися 11 учасників. Адміністративну будівлю площею 520,4 м2 продавали зі стартовою ціною 6 816 грн. У першому раунді аукціону з пропозицією 5 млн 100 грн перемогло ТОВ «Берч Хаус», у заключних двох раундах – ПП «Стік», яке придбало лот за 6 млн грн. Таким чином, квадратний метр колишньої адмінбудівлі Міністерства юстиції обійшовся новому власнику у понад 11,5 тис. грн.

Будівля не використовується, є занедбаною і потребує капітального ремонту

Двоповерховий нежитловий будинок у Тячеві зведений у 1971 році. Будівля не використовується, є занедбаною і потребує капітального ремонту. Договір про купівлю з новим власником підписано 25 лютого.

За даними аналітичного порталу YouControl, приватне підприємство «Стік» зареєстроване в Ужгороді у вересні 2000 року. Розмір статутного капіталу – 1 млн грн. Підприємство займається будівництвом доріг, будівель, надає послуги з консультування у сферах геології, геодезії та інжинірингу. Засновницею підприємства є Ірина Дюгов.