За актив, що знаходиться на вул. Рєпіна, 10 у Хусті, змагалися 12 учасників

У четвер, 29 лютого, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу вбудованого нежитлового приміщення, площею 133,1 м2 у центрі Хуста. За 3 млн грн, що більш ніж у 17 разів перевищило стартову ціну, колишній офіс Пенсійного фонду купив місцевий мешканець Юрій Губаль.

За актив, що знаходиться на вул. Рєпіна, 10 у Хусті, змагалися 12 учасників. Офісне приміщення на другому поверсі двоповерхової будівлі продавали зі стартовою ціною 170,8 тис. грн. В усіх трьох раундах аукціону переможцем став Юрій Губаль, який придбав лот за 3,021 млн грн. Таким чином, квадратний метр колишнього офісу Пенсійного фонду обійшовся новому власнику у майже 22,7 тис. грн.

За технічним паспортом приміщення, площею 133,1 м2, знаходиться у задовільному стані. Воно обладнане автономним опаленням та централізованим водопостачанням і водовідведенням.

За даними аналітичного порталу YouControl, окрім нещодавно придбаного офісу, у власності переможця аукціону ще 15 об’єктів нерухомості на території Хустського району. Статус фізичної особи-підприємця Юрія Михайловича Губаля наразі припинений.