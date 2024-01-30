Будівлю зводили у 2011-2013 роках

У понеділок, 29 січня, відбувся організований регіональним відділенням Фонду держмайна України аукціон з продажу об’єкта незавершеного будівництва – адміністративної будівлі ДПС України площею 769,3 м2 у центрі Рахова. За 7,51 млн грн, що більш ніж у 7 разів перевищило стартову ціну, її купило ТОВ «Реновація».

За актив, що знаходиться на вул. Івана Франка у Рахові, змагалися 8 учасників. Триповерхову недобудову, розташовану поруч з дорогою у центрі міста, продавали зі стартовою ціною 982 425 грн. У всіх трьох раундах аукціону переможцем стала компанія «Реновація», яка придбала лот за 7,51 млн грн.

Ступінь готовності приватизованої будівлі – 45%

Площа приватизованої будівлі – 769,3 м2, ступінь готовності – 45%. Її зводили у 2011-2013 роках. Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.

За даними системи YouControl, ТОВ «Реновація» зареєстроване у грудні 2007 року. Власником компанії є львів’янин Олег Лаврик. Підприємство займається будівництвом, електромонтажними роботами та оптовою торгівлею деревиною, будматеріалами та санітарно-технічного обладнання.