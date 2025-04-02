Подія сталася у селищі Вилок Берегівського району

У вівторок, 1 квітня, у селищі Вилок Берегівського району під потягом Запоріжжя – Солотвино загинув 14-річний мешканець села Перехрестя. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 2 квітня, аварія сталася напередодні близько 14:40.

«Машиніст пасажирського потягу допустив наїзд на 14-річного підлітка, який, за показами водія, раптово вибіг на колію. Від отриманих травм дитина загинула на місці події», – зазначили правоохоронці.

У справі призначили експертні дослідження. За порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту слідчі поліції Виноградова відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.