Аварія сталася на регульованому залізничному переїзді в селі Дубриничі Ужгородського району

Аварія сталася в обід 28 жовтня на регульованому залізничному переїзді в селі Дубриничі Ужгородського району. Внаслідок зіткнення ВАЗ 2101 з електропотягом загинув 70-річний водій авто. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про аварію у Дубриничах за участю поїзда сполученням Мукачево – Сянки надійшло о 12:01.

«Автомобіль ВАЗ-2101 зіткнувся з електропотягом, внаслідок чого водій легковика загинув. Також у результаті ДТП було призупинено рух залізничного транспорту», –інформують у ДСНС.

На місце події прибули екстрені служби. Працівники пожежно-рятувальної частини Перечина за допомогою спецтехніки витягли понівечений автомобіль із кювета. Рух залізничного транспорту відновили. Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.