Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми

На Закарпатті поліція вилучила у водія вантажівки партію техніки відомої світової марки Apple вартістю понад 65 млн гривень. Вантажівку для перевірки зупинили на блокпосту. Про це у суботу, 12 липня, повідомили у поліції Закарпаття.

Під час несення служби на блокпосту, що розташований в селі Ужок, поліцейські зупинили для перевірки вантажівку, яка прямувала на виїзд з області. Транспортний засіб був брендований під службове авто однієї з відомих в Україні служб доставки.

У багажному відділенні водій перевозив десятки щільно упакованих коробок та надав для перевірки товарно-транспортну накладну. Документ викликав сумніви у поліцейських щодо його правдивості, адже мав явні ознаки підробки.

Поліцейські врішили оглянути вантаж і виявили масштабну партію дороговартісної контрабандної техніки. За оцінками експертів сума вилученої продукції становить понад 65 млн гривень. Поліція не називає торгову марки контрабандної техніки, однак із оприлюднених фото легко упізнати коробки із гаджетами Apple.

«Мова йде про понад 4000 тис. нових телефонів, годинників, гарнітури, ноутбуків та іншої техніки, що належить компаніям зі світовим визнанням», – повідомляють деталі у поліції Закарпаття.

За оперативною інформацією, при ввезенні цього товару з-за кордону не було сплачено жодного мита до державного бюджету України. Таким чином державі було завдано фінансових збитків орієнтовно на 13 млн гривень.

Наразі всю продукцію вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України (Використання завідомо підробленого документа). Таке порушення карається штрафом або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до цієї схеми. Слідство триває.