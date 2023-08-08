Незадекларовану техніку водій автобуса заховав у багажнику

У пункті пропуску «Краківець» на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у водія рейсового автобуса незадекларовану техніку на 500 тис. грн.

Як розповіли у вівторок, 8 серпня, у Львівській митниці, інцидент трапився у пункті пропуску «Краківець-Корчова» у напрямку на в’їзд в Україну. Для проходження митного контролю 48-річний водій рейсового автобуса, житель Прикарпаття, обрав смугу руху «червоний коридор» та задекларував лише особисті речі.

Контрабандний товар вилучили на митниці (фото Львівської митниці)

Під час огляду автобуса працівники митниці виявили в багажному відділенні годинники Apple Watch, смартфони Samsung A54G, ігрові приставки Nitendo та Sony Play Station.

Незадекларований товар, варістю близько 500 тис. грн, вилучили. За цим фактом митники склали адміністративний протокол за недекларування товарів (ч.2 ст. 471 МКУ). Винуватцю загрожує штраф у розмірі 30% вартості цих товарів.