Вартість товару ще не встановили

У пункті пропуску «Шегині – Медика» митники під час перевірки мікроавтобуса Mercedes-Benz, яким керував 22-річний мешканець Чернівців, знайшли незадекларований одяг, взуття та аксесуари. У прес-службі Львівської митниці у неділю, 23 липня, розповіли, що у водія тимчасово вилучили всі речі та встановлюють їхню вартість.

«Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «червоний коридор» та вказав у декларації про наявність лише особистих речей. Під час огляду авто працівники митниці виявили в багажному відділенні незадекларований товар: нове взуття та одяг торгових марок Gucci, Hermes, Loro Piana», – повідомила прес-служба Львівської митниці.

22-річний водій порушив митні правила і тому працівники митники склали на нього адміністративний протокол. А незадекларований товар, вартість якого встановлюється, тимчасово було вилучено.