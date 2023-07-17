Виявити приховані у машині сигарети допоміг службовий собака

У ніч на понеділок, 17 липня, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Шегині» у мешканця Львівщини вилучили мікроавтобус Volkswagen. Чоловік виявився контрабандистом, під обшивкою стелі автомобіля він сховав 550 пачок сигарет, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

За інформацією прикордонників, 37-річний мешканець Львівщини прямував до Польщі. У пункті пропуску «Шегині» прикордонники спільно з митниками вилучили у чоловіка контрабандні сигарети, які знайшли під час додаткового огляду у мікроавтобусі Volkswagen.

550 пачок цигарок Compliment та West без марок акцизного збору були сховані під обшивкою стелі мікроавтобуса. Виявити сигарети допоміг службовий собака. Працівники митниці склали протокол на контрабандиста, а сигарети та мікроавтобус у нього було вилучено.