Чоловік не задекларував товар, який віз з Польщі

У пункт пропуску «Шегині-Медика» 70-річний мешканець Львівщини на автомобілі Mercedes через «зелений коридор» намагався провезти в Україну партію вживаних макбуків. Вартість товару становить понад мільйон гривень. У прес-службі Львівської митниці розповіли, що інцидент трапився у суботу, 10 червня.

«Водій, повертаючись із Польщі, для проходження митного контролю обрав смугу руху «зелений коридор». Так він заявив про відсутність товарів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час огляду авто працівники митниці виявили вживані ґаджети: шість MacBook Air та 13 МacBook Pro», – повідомили у прес-службі митниці.

У чоловіка тимчасово вилучили весь товар. За недекларування техніки йому загрожує штраф.

Нагадаємо, що 7 червня польські фермери п'ять годин блокували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині-Медика». Вони вимагали заблокувати імпорт українського зерна, фруктів, овочів та птиці.