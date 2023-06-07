Через протести польських фермерів заблоковано рух вантажівок

У середу, 7 червня, Державна прикордонна служба України попередила про припинення руху вантажівок до Польщі через пункт пропуску «Шегині-Медика» через протести на польському боці.

«За інформацією суміжної сторони, перед пунктом пропуску «Медика» польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що їдуть з України до Польщі», – йдеться в повідомленні Західного регіонального управління ДПСУ.

Водночас українські прикордонники зазначили, що пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в’їзд в Україну продовжується без змін.

Про терміни проведення страйку польських фермерів інформації немає. Про відновлення руху вантажівок у Шегинях обіцяють повідомити додатково.