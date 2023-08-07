За ринковими цінами орієнтовна вартість вилученого складає близько 5 млн гривень

У пункті пропуску «Рава-Руська», що на Львівщині, викрили 31-річного водія, який намагався незаконно ввезти в Україну майже 700 кг ікри та понад 4 тис. електронних сигарет. Про це у понеділок, 7 серпня, повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що 31-річний водій в’їжджав в Україну мікроавтобусом Opel. За ініціативи прикордонників авто скерували для додаткової перевірки. Під час спільного з працівниками митниці огляду прикордонники виявили серед особистих речей водія майже 700 кг ікри. Окрім того, за декоративною обшивкою автомобіля та у спеціально виготовленому тайнику, між підлогою та днищем автомобіля, виявили 4 380 одиниць електронних сигарет.

За цим фактом працівники митниці склали протокол. Товар та транспортний засіб вилучили. За ринковими цінами орієнтовна вартість вилученого складає близько 5 млн гривень.