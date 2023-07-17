Після перевірок митники тимчасово вилучили товар та авто

Громадянин Польщі намагався ввезти в Україну 350 кг спортивних товарів під виглядом гуманітарної допомоги. Чоловік за фальшивими документами перевозив речі нібито для ГУ ДСНС у Харківській області. Після перевірок митники тимчасово вилучили товар та авто. Про це у понеділок, 17 липня, повідомили у Львівській митниці.

Днями в пункт пропуску «Рава-Руська-Хребенне», що на Львівщині, із Польщі прибула вантажівка під керуванням 57-річного мешканця Польщі. До митного контролю водій подав документи, в яких вказувалось, що він перевозить 350 кг гуманітарної допомоги для ГУ ДСНС у Харківській області. Серед речей було спортивне взуття та одяг, роликові ковзани, м’ячі, скейтборди тощо. Відправником «гуманітарної допомоги» значалась одна з польських компаній.

Щоб перевірити законність перевезення вантажу, працівники митниці звернулися до зазначеного в декларації одержувача допомоги. Українська сторона зазначила, що не очікує на такий вантаж та не співпрацює з компанією, яка його відправила.

Відтак вантажний автомобіль і виявлений товар тимчасово вилучили. За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ. Санкція статті передбачає штраф – 100 % вартості товарів, які перевозилися із порушення, та транспортного засобу, який вирокистовували при цьому.