Старший сержант ДПСУ таємно викрав з рюкзака потерпілого 520 тис. грн

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним старшого сержанта ДПСУ Станіслава П. у крадіжці у великих розмірах. За викрадання 520 тис. грн прикордоннику призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 жовтня, уродженець села Демичі Ужгородського району Станіслав П. працював снайпером відділення інспекторів 94 прикордонного загону. У грудні 2023 року в одній з квартир він таємно викрав з рюкзака потерпілого 520 тис. грн.

Під час судового засідання Станіслав П. визнав свою вину, проте відмовився давати покази. Суд врахував позитивну характеристику військовослужбовця і те, що він добровільно відшкодував завдані потерпілому збитки.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Наумова визнала старшого сержанта ДПСУ винним у крадіжці у великих розмірах і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.