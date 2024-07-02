В одній із квартир Берегова переховувалися п’ятеро ухилянтів з Києва, Харкова, Запоріжжя та Могилів-Подільського

Правоохоронці ліквідували на Закарпатті канал переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. У трьох мешканців Ужгородського району провели обшуки, під час яких в одній з квартир знайшли 5 ухилянтів. Переправників арештували із можливістю для кожного з них внести по 242 тис. грн застави.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 2 липня, ухилянтів через кордон переправляли троє жителів Ужгорода та району віком 21-23 роки.

«Встановлено, що ділки шукали військовозобов’язаних, які прагнули таємно перетнути кордон і дістатися країн ЄС. Деталі маршруту «клієнти» дізнавалися від посередника, йому ж і мали надавати оплату за протиправні послуги. Вартість складала 7500 доларів з людини», – інформують у прокуратурі.

За інформацією СБУ, щомісяця закарпатці переправляли через кордон близько 10-15 призовників. Під час обшуків в Ужгороді, Берегові та Виноградові правоохоронці вилучили 12,3 тис. доларів 3,9 тис. грн, комп’ютерну техніку та банківські картки. Також в одній із квартир Берегова переховувалися п’ятеро ухилянтів з Києва, Харкова, Запоріжжя та Могилів-Подільського.

«Чоловіків, які мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон, доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів за ч.2 ст.204-1 КУпАП. Їх справи буде передано до суду», – додали в ДПСУ.

Переправникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із можливістю внести по 242 тис. грн застави кожному. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів, їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.