Пасажир автівки здійснив постріл зі стартового пістолету

Працівники Мукачівського прикордонного загону затримали нетверезих водія та пасажира, які спровокували бійку та погрожували їм розправою і вбивством.Чоловіків передали поліції, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, подія сталася увечері 16 листопада, після того, як наряд відділу «Яблунівка» зупинив Ford Mondeo для перевірки документів. Водій та пасажир автівки відмовилися і почали ображати прикордонників, погрожуючи фізичною розправою та вбивством.

«Далі чоловік, який перебував на пасажирському сидінні здійснив постріл, як з’ясувалось згодом, із стартового пістолету, після чого разом зі своїм товаришем, спробували завдати фізичних ударів прикордонникам. Невгамовних затримали. І керманич авто, і його пасажир перебували у стані алкогольного сп’яніння. У крові водія виявили 0,8 проміле алкоголю», – зазначили в західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Затриманих передали співробітникам поліції та склали на них протоколи за злісну непокору. За погрозу насильством правоохоронцям, їм загрожує до трьох років позбавлення волі.