На Закарпатті склав присягу новий депутат облради від Партії угорців України
Йосип Шорі замінив Єлизавету Біров, яка склала мандат у грудні 2024 року
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Новим депутатом Закарпатської обласної ради від Партії угорців України «КМКС» став колишній вчитель Йосип Шорі. Він замінив Єлизавету Біров, яка склала мандат у грудні 2024 року.
Картку для голосування Йосипу Шорі вручили під час сесії Закарпатської обласної ради 27 березня.
Йосипу Шорі – 74 роки. Він народився у селищі Вишково, Хустського району. За фахом – філолог угорської мови та літератури. Упродовж 40 років вчителював у сільських школах Ботара та Вишкова, після чого вийшов на пенсію.
Новий депутат облради від «КМКС» замінив Єлизавету Біров, яка добровільно склала мандат у 2024 році. Зазначимо фракція Партії угорців України має 8 представників і є четвертою за кількістю депутатів з-поміж 8 партій у Закарпатській обласній раді.