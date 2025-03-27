Йосип Шорі за фахом філолог угорської мови та літератури

Новим депутатом Закарпатської обласної ради від Партії угорців України «КМКС» став колишній вчитель Йосип Шорі. Він замінив Єлизавету Біров, яка склала мандат у грудні 2024 року.

Картку для голосування Йосипу Шорі вручили під час сесії Закарпатської обласної ради 27 березня.

Йосипу Шорі – 74 роки. Він народився у селищі Вишково, Хустського району. За фахом – філолог угорської мови та літератури. Упродовж 40 років вчителював у сільських школах Ботара та Вишкова, після чого вийшов на пенсію.

Новий депутат облради від «КМКС» замінив Єлизавету Біров, яка добровільно склала мандат у 2024 році. Зазначимо фракція Партії угорців України має 8 представників і є четвертою за кількістю депутатів з-поміж 8 партій у Закарпатській обласній раді.