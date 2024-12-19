Єлизавета Біров тричі обиралася депутаткою Закарпатської облради

Депутати Закарпатської обласної ради проголосували за дострокове припинення повноважень представниці Партії угорців України «КМКС» Єлизавети Біров. Рішення прийняли під час сесії 19 грудня.

Єлизавета Біров добровільно склала мандат 3 грудня. У Закарпатській облраді розглянули заяву депутатки і припинили її повноваження достроково. Це друга за рік втрата депутата партією «КМКС». У грудні 2023 року померлого лідера Партії угорців України в Закарпатській обласній раді Йосипа Борто замінив ректор Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці Степан Черничко.

Додамо, що Єлизавета Біров є заслуженим лікарем України. Вона тричі обиралася депутатом Закарпатської обласної ради – від партії «Єдиний центр» Віктора Балоги та Партії угорців України «КМКС».

У 2019 році Єлизавету Біров призначили керівником Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА, а в 2020 році вона отримала підозру за розтрату коштів під час закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників медустанов, задіяних у боротьбі з COVID-19. Тоді Єлизавета Біров вийшла під заставу в 1,8 млн грн і, звільнившись з ОДА, спочатку стала заступницею директора Закарпатської обласної дитячої лікарні, а згодом в.о. директора медзакладу.

Фракція Партії угорців України «КМКС» має 8 представників і є четвертою за кількістю депутатів з-поміж 8 партій у Закарпатській обласній раді.