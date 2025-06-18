Іван Кельман визнав свою вину і пояснив, що не знав що переказує гроші громадянам РФ

Перечинський районний суд визнав місцевого мешканця Івана Кельмана винним у колабораційній діяльності. За переведення криптовалюти на рахунки для збору грошей на потреби військових формувань РФ студенту Ужгородського торговельно-економічного інституту призначили 1,5 роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 3 червня, у січні 2025 року Іван Кельман погодився на пропозицію невідомого у телеграмі підзаробити на переведенні грошей на криптогаманці. Отримавши на рахунок 46 тис. грн, обвинувачений обміняв їх на криптовалюту Tether і за 9 транзакцій перевів їх на вказані криптогаманці, отримавши за це 3% від суми платежів.

Під час судового засідання Іван Кельман визнав свою вину і пояснив, що не знав що переказує гроші громадянам РФ і попросив суд призначити йому штраф, який допоможуть сплатити батьки. Суд врахував позитивну характеристику студента і те, що він не перебуває на обліку у нарколога та психіатра.

Дослідивши всі матеріали, суддя Іван Ганько визнав Івана Кельмана винним у колабораційній діяльності і призначив йому три роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 1,5 роки умовного. Засудженого зобов’язали пройти безкоштовний онлайн курс з громадянської освіти «Подумай двічі».